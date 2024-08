Carabinieri in attività a Messina e Villafranca Tirrena: due arresti e numerosi controlli stradali

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno portato a termine un’importante operazione di controllo nei centri cittadini di Messina e Villafranca Tirrena, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante l’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie, i militari dell’Arma hanno arrestato due persone in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena hanno tratto in arresto un 49enne di nazionalità straniera, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, ripetutamente assente durante i controlli domiciliari, è stato destinatario di un provvedimento restrittivo che ne ha disposto la custodia in carcere a seguito dell’aggravamento della misura.

Contemporaneamente, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato un 43enne messinese, condannato a 10 mesi di reclusione per furto. L’uomo dovrà scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione ha visto anche un’intensa attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle strade e ai luoghi di aggregazione, soprattutto nelle aree interessate dalla movida. I militari, supportati da etilometri, hanno effettuato numerosi posti di controllo, anche durante le ore notturne, nei principali snodi della viabilità. Sono state controllate oltre 80 persone e più di 40 veicoli, con la contestazione di numerose violazioni al Codice della Strada, molte delle quali relative a comportamenti pericolosi per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Nel corso dei controlli, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, a conferma dell’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza sulle strade e contrastare i comportamenti irresponsabili alla guida.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it