Incidente all’alba a Sala Consilina, morta bambina di 7 anni di Messina

E’ di un morto e cinque feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto all’alba di quest’oggi sull’A2 del Mediterraneo, corsia nord, qualche chilometro prima dello svincolo di Sala Consilina, nel Salernitano.

A perdere la vita una bimba di 7 anni di Messina che viaggiava a bordo di una auto insieme al fratellino ed ai genitori. Gli altri cinque feriti, tra cui il fratello della vittima, sono stati ricoverati nello stesso ospedale. Sebbene le loro condizioni siano serie, non sembrano essere in pericolo di vita. Tra i feriti si trova anche il padre della bambina, un agente della polizia penitenziaria di Messina.

L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi rimasta ferita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori, inclusi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas, insieme agli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverso tempo per estrarre i feriti dalle lamiere delle automobili coinvolte. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polla, ma, purtroppo, è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico, con la chiusura temporanea della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le autorità stanno lavorando per riaprire il tratto autostradale e ripristinare la normale circolazione il più presto possibile.

