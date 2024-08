“Il Genitore Imperfetto”: il 14 settembre la presentazione del saggio di Massimo Ciuffo

Sarà presentato il prossimo 14 settembre presso la Feltrinelli Point di Messina il nuovo libro “Il Genitore Imperfetto”. Frutto di vent’anni di studi e riflessioni, il saggio affronta le sfide della genitorialità nell’era contemporanea e le difficoltà legate alla crescita dei figli in un mondo in rapido cambiamento.

L’opera non è un manuale di istruzioni per la famiglia, ma una narrazione che analizza le complesse dinamiche tra genitori e figli, esplorando l’evoluzione delle strutture familiari dal secolo scorso ad oggi. Il libro affronta temi centrali per i genitori moderni, offrendo strumenti per una maggiore consapevolezza nella loro esperienza quotidiana.

“Il Genitore Imperfetto” è diviso in due parti: una sezione narrativa, che assume la forma di un romanzo e descrive diversi modelli relazionali familiari, e una sezione saggistica che ne approfondisce gli aspetti clinici. Un’opera che promette di offrire riflessioni preziose e nuove prospettive sulle dinamiche familiari.

