Gigi D’Alessio torna in Sicilia: concerto il 31 agosto all’Arena Capo Peloro di Messina

Il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio, “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA”, prosegue in Sicilia dopo gli straordinari eventi di Napoli e i concerti a Palermo e Catania. L’appuntamento è per sabato 31 agosto, alle ore 21, all’Arena Capo Peloro di Messina, dove l’artista napoletano riabbraccerà il suo pubblico per una serata ricca di emozioni.

La scaletta comprenderà le canzoni più amate del suo repertorio, come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Non dirgli mai” e “Annarè”, oltre ai nuovi brani dell’album “Fra”, incluso il singolo “NU DISPIETTO” e il featuring con Geolier “Senza tuccà”.

Ad accompagnare D’Alessio sul palco, una band di eccellenti musicisti: Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio, Lorenzo Maffia e Max D’Ambra alle tastiere.

Dopo Messina, il tour continuerà con concerti alla Reggia di Caserta e nei principali palazzetti italiani, fino al doppio live allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel giugno 2025.

