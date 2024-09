Tragico incidente sulla via Emilia: perdono la vita un motociclista milazzese e la sua compagna

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Cesena nel pomeriggio di ieri, quando Carmelo Manna, 53 anni, originario di Milazzo ma residente a Cesena, e la sua compagna, Nadia Storoska, 51 anni, di origini ucraine, hanno perso la vita in un drammatico schianto sulla via Emilia. La coppia, che stava rientrando a casa in moto, si è trovata improvvisamente di fronte a un ostacolo impossibile da evitare: un Fiat Doblò dell’Unitalsi, l’associazione che si occupa del trasporto di malati verso Lourdes.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00, all’altezza della Rotonda Rubicone, quando la Yamaha di Manna, che viaggiava in direzione Rimini, si è scontrata frontalmente con il furgone dell’Unitalsi, che procedeva in senso opposto verso Cesena. A bordo del Fiat Doblò si trovavano due volontari, appena rientrati da un pellegrinaggio a Lourdes, una donna al volante e un uomo seduto accanto a lei.

L’impatto è stato devastante: Carmelo Manna è morto sul colpo, mentre la sua compagna, trasportata in condizioni disperate al reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, è deceduta intorno alle 23:00 della stessa sera, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

La coppia viveva insieme a Budrio di Cesena, a meno di mezzo chilometro dal luogo dell’incidente, anche se formalmente Manna risultava ancora residente a Rimini. Il tragico schianto ha trasformato un normale pomeriggio di ritorno a casa in un dramma che ha lasciato una profonda tristezza nella comunità locale.

Le autorità, intervenute subito dopo l’incidente, hanno chiuso la via Emilia per circa un’ora per consentire i rilievi e la pulizia della strada, causando significativi disagi al traffico. L’autista del Fiat Doblò ha riportato solo lievi ferite, ma l’impatto emotivo della tragedia sarà difficile da superare.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it