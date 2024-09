A Sinagra la 22^ edizione del “Balcone Fiorito”: tutti i nomi dei vincitori

Giorno 30 agosto 2024, in piazza San Teodoro, si è tenuta la premiazione della 22^ edizione del concorso “Il Balcone Fiorito”, evento organizzato dalla Pro Loco di Sinagra con il patrocinio del Comune di Sinagra, del Museo-Albergo “Atelier sul Mare”, Fiumara d’Arte Tusa, dell’UNPLI Sicilia, del Garden Club di Messina, del Consorzio Nazionale Comuni Fioriti e del Rotary Club di Patti – Terra del Tindari.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta dal convegno “Il fiore è bellezza” in cui gli illustri relatori si sono complimentati per il lavoro svolto dalla Pro Loco di Sinagra negli ultimi vent’anni, sottolineando l’importanza di queste occasioni per crescere come comunità. A dirigere i lavori è stato il coordinatore di “Bella Sicilia” Michele Isgrò. Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Guglielmo Lacava e della presidente della Pro Loco, Enza Mola, che ha evidenziato come la “bellezza porti benessere”, sono intervenuti l’avv. Silvana Paratore, madrina dell’evento, impegnata da tempo in progetti sociali e umanitari, Anna Coppolino e Piero Bartolone, assessori al Comune di Forza d’Agrò, che rientra nel circuito dei “comuni fioriti”, Andrea Marcel Pidalà, professore all’Università degli Studi di Palermo e di Firenze, Antonio Presti, presidente della Fondazione fiumara d’Arte, e Flora Bombarda Salleo, presidente del Garden club di Messina e storica componente della giuria del concorso.

A seguire, sono stati consegnati i seguenti premi:

Foto, coppe, targhe e quadri ricamati sul lino realizzati dalla Presidente e direttamente omaggiati.

Il primo premio è stato quello in onore di Rosa Pintabona, consegnato a MARIA E GIUSEPPE FOGLIANI

Sono stati premiati anche coloro che, da anni, curano i propri balconi e giardini:

ANGELA E NINO ROSETTA

FOGLIANI ROSETTA

ANTONELLA E UMBERTO RUSSO

ORNELLA E ENZO PINTABONA

SANTINO MUSCA

MOLA FRANCESCA

ROSARIA SAVERIO NIOSI

MARIA E GIUSEPPE SAITTA

NAPOLI SALVATORE

GIGLIA ANTONELLA

MARIA E FILIPPO CAPIZZI

COCI ELOISA

BONFIGLIO MARIAROSA

ANGELA SCIACCA

MARIA E TERESA BONFIGLIO

PULLELLA CATERINA

MARIA OLIVERI

MARIA NUZZO

ANGELA E GIUSEPPE VINCI

TERESA E SALVATORE VINCI

PINA E SALVATORE SINAGRA

A seguire sono state premiate le sezioni:

ANZIANI

COCI ROSINA

CONCETTINA E NINO AGNELLO

COCI MARGHERITA

LINA E SANTO CARMELO BONFIGLIO

FARANDA MARIA

LO PRESTI GIOVANNI

GIGLIA LIDIA

PULLELLA GIUSEPPINA

ORIFICI DOMENICO

MOLA MARIA

BONFIGLIO CARMELA

RANDAZZO TERESA

PREMIO CHIESE

CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO, CHIESA DEL CROCIFISSO, CHIESA DELL’ADDOLORATA E CHIESA DI SAN LEONE

LOCALI PUBBLICI

LA TAVERNETTA

DA ANGELO

F.LLI BORRELLO

CASA DELLA PIZZA

LA PERGOLA

BAR CALAMUNCI

BALCONI E VICOLi

MELA E FRANCESCO SCAFIDI

Doritea , Carmelo LA CAVA e PULLELLA CATERINA

ABITANTI VICOLI VIA FONTANA E VICOLO IV NOVEMBRE – DANIELA E GIUSEPPE CULTRONA, DANIELA ED ELIO D’ANTONI, MARIA E GIUSEPPE MANCUSO, SANTINA E PIPPO RIZZO

CARMELA E CARMELO NACITI

PINTABONA ENZA

RITA E GIUSEPPE DRAGO

FACCIATE E VICOLI

GATTARELLO RINA

ANNA FOGLIANI E MARIA MURABITO

BORDO STRADA

SANTINA NARDO

PAOLINA E LEONE RADICI

ASTONE ANGELa E NARDO ANTONIO

TINA E MASSIMILIANO FIOLO

CASA FIORITA

ANTONELLA ENZO COSTANTINO

FRANCESCA E CARMELO FRANCHINA

piante insolite

CONDOMINIO FARANDA PULLELLA

CARMELA E ANTONINO PINTAUDI

BALCONI E GIARDINI

PINA E SALVATORE GIGLIA

GIOVANNA E ALESSANDRO DIMITRI

PINA E CARMELO LO PRESTI

MARIA E GIUSEPPE FARANDA

MELA E PINO GAUDIO

MELINA E MICHELE PINTABONA

BALCONI

NANCY E SALVATORE PIAZZA

ROSARIA LO PRESTI

CARDACI BASILIA

ASTONE MELINA

CETTINA COTUGNO

STEFANIA E ROSARIO FIOLO

giardini

COCI ANNA

BONFIGLIO NUNZIO

CARDACI LINA E MARIA

CRISTINA SCOLARO E GINO SALPIETRO

GIOVANNA E TOTO’ GAUDIO

ROBERTA E FILIPPO RATTO

ANTONINA E PIETRO MUSCA

GINA ARRIESE, MARIA CAMUTI E ANGELA VINCI

MARIA ROSA E TARCISIO STANGHELLINI

PINA GALVAGNO

GIOVANNA E LEONE SCAFFIDI

RUSSO ANTONELLA

SILVIA RADICI

SORELLE NATALOTTO

OLGA E NINO GAUDIO

CULTRONA FRANCESCA

materiali e contenitori tipici E piante insolite

CARDACI ANNA

RITA E MASSIMO CALAMUNCI

MARIA TERESA E DIEGO PINTABONA

ROSETTA MARLENE E CARMELO LOPRESTI

ANGELA E NUNZIO ORLANDO

GIARDINO FantASTICO

CETTINA E ENZO PORTALE

PREMIO PRO LOCO

ROSARIA E PIERO RUSSO BATTAGLIOLO

I tantissimi presenti sono anche stati allietati da momenti poetici curati da:

DOMENICO ORIFICI

INA FRANCHINA

FRANCA FARANDA

NUNZIO PIZZUTO

EMILIA LA GALIA

DON NINO NUZZO

A fine premiazione la Presidente Vincenza Mola ha consegnato alla Dott.ssa Gloria Russo Fano un attestato di merito “Per aver svolto dal 27.7.2023 al 26.07.2024 in modo professionale, umano, qualificante e altresì con gentilezza, disponibilità e affidabilità il servizio civile nella sede della pro loco.

In altra occasione verrà consegnato l’attestato anche a Micaela Pinto, assente per motivi di salute.

La serata si è conclusa con un buffet di dolci e bevande locali.

Al termine la Presidente ha voluto omaggiare i partecipanti al concorso con quadri ricamati sul lino da lei realizzati raffiguranti balconi, terrazze e giardini fioriti.

La Presidente e l’intera Pro Loco ci tengono a ringraziare gli enti che hanno collaborato con l’Associazione, gli sponsor che hanno consentito di realizzare il buffet di dolci tipici, i soci e i ragazzi del servizio civile che hanno collaborato per la riuscita dell’evento che ha riscosso particolare entusiasmo e ha visto la presenza e la partecipazione di un numeroso pubblico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it