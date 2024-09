Sabato 7 settembre si terrà il terzo Memorial Elio e Maria Grazia Arena, organizzato dal fratello Giovanni Arena, responsabile della Traversata a nuoto.

Trenta nuotatori si tufferanno da Capo Peloro per raggiungere la costa calabrese, tra cui Paolo Arena e Vincenzo Santoro, figlio di Elio e Maria Grazia Arena.

I due giovani, entrambi trentenni, affronteranno la sfida in mare per onorare la memoria dei loro genitori, in un gesto simbolico di forza e amore.

