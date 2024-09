Automobilismo, la scuderia RO racing in pista con la Porsche 911 RSR di Guagliardo e Zardo

Un fine settimana di impegni soft per la scuderia RO racing. Nell’attesa che ritornino i maggiori campionati di rally, l’attenzione del weekend sarà calamitata dalla pista, dai rally, dalla salita e dagli slalom. A Imola nell’Aci Racing Weekend saranno Mimmo Guagliardo e Denny Zardo a tenere saldo il testimone del sodalizio di Cianciana. Michael Rendina utilizzerà il Rally del Rubinetto quale palestra, in vista dell’impegnativo 1000 Miglia della prossima settimana.

Tutte le discipline sportive a quattro ruote caratterizzeranno il fine settimana agonistico della scuderia RO racing. I portacolori del sodalizio di Cianciana saranno impegnati in pista, salita, rally e slalom.

A Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nell’ Aci Racing Weekend, Mimmo Guagliardo e Denny Zardo si divideranno l’abitacolo della Porsche 911 RSR del Secondo Raggruppamento, allestita dal pilota preparatore palermitano che sarà alla guida e saranno pronti a una nuova impresa sportiva.

Al Rally del Rubinetto in provincia di Novara, gara valida per la Coppa Rally di Prima Zona, Michael Rendina e Veronica Modolo si alleneranno, con la loro Renault Clio Rally4, in vista del più gravoso impegno al Rally 1000 Miglia della prossima settimana.

In Provincia di Frosinone, alla Cronoscalata Guarcino Campocatino, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche, ci sarà, a bordo della sua Peugeot 205 del Quarto Raggruppamento, Pier Paolo Caputo.

Allo Slalom di Castell’Umberto, in provincia di Messina saranno presenti: Giuseppe Radici, con una Peugeot 106 RS Plus 1400, Alessio Truscello, con una Peugeot 106 A1400, Mario Radici, con una Renault Clio Williams N 2000, Michele Radici, con una Renault Clio Williams N 2000 e Francesco Pirri, con una Fiat 127 S3.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it