Esplode il “Caso Polizia Municipale Taormina”: Cateno De Luca al centro delle polemiche, 52 Comandanti di Polizia Locale scrivono al Presidente della Repubblica

Il caso del Corpo di Polizia Municipale di Taormina, cancellato con una decisione improvvisa e accompagnato dalla demansionamento del comandante Daniele Lo Presti al ruolo di “specialista in attività amministrativa”, si sta trasformando in una questione di portata nazionale. La situazione ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i ranghi della Polizia Locale italiana.

Proprio ieri, una dura nota di protesta è stata inviata al Sindaco di Taormina Cateno De Luca, al Presidente della Regione, al Prefetto e al Presidente della Città Metropolitana, con copia indirizzata al Presidente della Repubblica. La lettera è stata firmata da 52 comandanti ed ex comandanti della Polizia Locale di tutta Italia, che hanno espresso indignazione per quella che definiscono una decisione “illegittima e lesiva non solo degli interessi del comandante Daniele Lo Presti, ma anche del prestigio dell’intera categoria della Polizia Locale italiana.”

Nel documento, i firmatari invitano le autorità a revocare immediatamente la decisione firmata dal Segretario Generale del Comune di Taormina, Giuseppe Bartorilla, e si riservano di intraprendere azioni legali per tutelare l’immagine della categoria.

La polemica è esplosa dopo la determinazione del 7 settembre 2024, con cui Bartorilla ha formalizzato il trasferimento di Daniele Lo Presti dall’incarico di comandante della Polizia Municipale all’Area Tecnica del Comune, adducendo motivazioni legate a tre settori strategici: lo Sportello unico attività produttive, l’Urbanistica e i Lavori pubblici.

La reazione dei 52 comandanti della Polizia Locale mette in luce il profondo dissenso che questa vicenda ha suscitato a livello nazionale, accendendo un dibattito sulle modalità di gestione del personale pubblico e, in particolare, sulla figura del comandante Lo Presti. La cancellazione del Corpo della Polizia Municipale di Taormina, eseguita con un semplice “colpo di penna”, e la rimozione del comandante sono state percepite come atti di forza e, soprattutto, come un duro colpo al prestigio della categoria.

Il trasferimento di Lo Presti all’interno dell’Area Tecnica, pur giustificato dal Segretario Generale come conforme alla normativa vigente, ha infatti sollevato dubbi e critiche per il modo in cui è stato gestito da Cateno De Luca.

Di seguito i nomi dei firmatari della missiva:

SERGIO BEDESSI già comandante Polizia Locale/Municipale in varie città italiane presidente CEDUS – Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale MASSIMILIANO MANCINI Segretario generale UPLI – Unione Polizia Locale Italiana Direttore responsabile Ethica Societas, rivista di scienze umane e sociali LAURA CRAPANZANO Presidente UPLI – Unione Polizia Locale Italiana, Polizia Locale di Massa GAETANO ALFINITO Comandante Polizia Locale comune di Bellizzi (SA) ARMANDO AVERSA Comandante Polizia Locale Piadena Drizzona (CR) PIETRO BORTONE Comandante Polizia Locale San Nicandro Garganico (FG) FIORAVANTE BOSCO Comandante Polizia Locale Benevento a.r. ROBERTO B. BROCATO Comandante Polizia Municipale a.r. VINCENZO CAPORUSSO Comandante Polizia Locale Santeramo in Colle (BA) MARIA TERESA CASTANO Comandante Polizia Municipale Capo d’ Orlando (ME) ALFONSO CASTELLONE Comandante Polizia Locale Olgiate Olona (VA) GIANFRANCO CONTE Comandante Polizia Locale Valverde (CT) MIRIAM CONTESTABILE Comandante Polizia Municipale Francolise (CE) DANIELE CORDESCHI Comandante Polizia Locale Portopalo di C.P. (SR) LIBERA COTUGNO Comandante Polizia Locale Monte Sant’Angelo (FG) GENOVEFFA D’AGOSTINO Comandante Polizia Locale Vallecrosia (IM) PIETRO DE GENNARO Comandante Polizia Locale Telgate (BG) GAETANO DI CARLO Comandante Polizia Locale Castglione di Sicilia (CT) ROSALINDA DI NUNZIO Comandante Polizia Locale Ferentno (FR) SERGIO FUSCO Comandante Polizia Locale Alife (CE) ROBERTO GALLI Comandante Polizia Municipale Isola del Giglio (LI) LUIGI GIORDANO Comandante Polizia Municipale Spello (PG) STEFANIA GIULIANI Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara (PU) GIUSEPPE IZZO Comandante Polizia Locale Pietramelara (CE) ANNUNZIATA BARBARA LATELLA Comandante Polizia Locale Scilla (RC) ALFIO LICCIARDELLO Comandante Polizia Locale Acireale (CT) SILVIA MIGNONE Comandante Polizia Municipale Pozzuoli (NA) MICHELE MUMOLO Comandante Polizia Locale Maƫnata (FG) GIOVANNI PARIS Comandante Corpo Polizia Locale Porto San Giorgio (FM) MARZIA PAULINI Comandante Polizia Locale Cingoli (MC) ANTONIO PERSICH Comandante Polizia Locale San Salvo (CH) CLEMENTE PICCOLO Comandante Polizia Locale Capodrise (CE) LUCA PIGNONE Comandante Polizia Locale Carcare (SV) FRANCESCO PIREDDA Comandante Polizia Locale, Siniscola (NU) PIERPAOLO PIRRI Comandante Polizia Locale Dipignano (CS) CARLO PUBBLICO Comandante Polizia Municipale a.r. Pozzuoli FLORIANA QUATRARO Comandante Polizia Locale Arona (NO) PASQUALE RICCIARDELLA Comandante Polizia Provinciale Potenza e Polizia Municipale Filiano (PZ) VINCENZO ROMAGNUOLO Comandante Polizia Locale Arienzo (CE) LUISA RUBICONDO Comandante Polizia Locale Casaluce (CE) VINCENZO RUOCCO Comandante Polizia Locale Catanzaro CATALDO RUSSO Comandante Polizia Locale Comune di Grezzana (VR) MARIA RUTIGLIANO Comandante Polizia Locale Leporano (TA) CARLO MARIA SCEBBA Comandante Polizia Locale Butera (CL) ANDREA SIMONI Comandante Polizia Municipale a.r. VITO SIMONTE Comandante Polizia Locale Pantelleria (TP) MAURO SORU Comandante Polizia Locale Villasor (Sud Sardegna) GIUSEPPE SPAMPINATO Comandante della Polizia Municipale di Trecastagni (CT) ALFREDO TOSCANO Comandante Polizia Locale Paterno (PZ) FRANCESCO TRIGILI Comandante a.r. Buccheri (SR) GIANNI VELARDITA Comandante Polizia Locale a.r. PIERFRANCESCO VONA Comandante Polizia Provinciale Frosinone

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it