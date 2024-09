Barcellona P.G.: arrestato 44enne per tentato incendio a un distributore di carburante

Ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un uomo di 44 anni, A.S., noto alle Forze dell’Ordine, colto in flagranza di reato mentre tentava di incendiare un distributore di carburante vicino al Commissariato di Polizia. Il gesto avrebbe potuto provocare un’esplosione con gravi conseguenze.

L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato visto dirigersi verso il distributore con una bombola di gas da cucina, minacciando di farla esplodere. Stava tentando di alimentare le fiamme con un accendino e il residuo di carburante, ma è stato immediatamente bloccato dai militari, che hanno messo in sicurezza la bombola.

Durante l’arresto, A.S. ha opposto resistenza, ferendo lievemente un Carabiniere. L’uomo è stato condotto in caserma e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Barcellona P.G. La Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera, ha avviato un’indagine per chiarire il movente del tentato disastro doloso, mentre all’uomo vengono contestati anche i reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

