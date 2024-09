Messina in prima linea contro l’Alzheimer: l’ARIAD partecipa alla Maratona Alzheimer in 100 Piazze

L’Associazione per il Supporto e la Ricerca sull’Alzheimer e le Demenze (ARIAD-Onlus) di Messina riprende le attività dopo la pausa estiva con il progetto nazionale “Maratona Alzheimer in 100 Piazze”. Il ciclo di iniziative, realizzato in collaborazione con la Fondazione Maratona Alzheimer e il Centro Territoriale di Psicogeriatria dell’ASP di Messina, si svolgerà dal 9 al 30 settembre 2024.

Tra gli eventi in programma, spiccano l’Open Day del Caffè Alzheimer Diffuso il 18 settembre presso la Cittadella della Salute “Mandalari”, la matinée musicale “Musical…Mente Insieme” il 21 settembre alla Sala Laudamo e la giornata riabilitativa “Natural…Mente Insieme” il 30 settembre presso la Fattoria Urbana Villarè.

L’ARIAD-Onlus, attiva da oltre quindici anni sul territorio messinese, continua a supportare pazienti e familiari colpiti dalle malattie neurodegenerative, con un impegno costante a favore della sensibilizzazione e della ricerca. Durante gli eventi, sarà possibile contribuire con donazioni a favore dell’associazione e della Fondazione Maratona Alzheimer.

L’ARiAD-Onlus è l’unica associazione di volontariato su Messina che da circa quindici anni si

interessa dei malati d’Alzheimer e di demenza. Agisce sul territorio con finalità di solidarietà

sociale rivolte alle persone affette da questa particolare malattia ed ai loro familiari. La Malattia di Alzheimer è la più frequente fra i disturbi neurocognitivi; si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva, che si manifesta prevalentemente con disturbi della memoria, dell’orientamento e del comportamento. Alla patologia è legata una limitazione ingravescente delle autonomie, dall’impatto personale e sociale devastante.

Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’ARiAD all’indirizzo e-mail [email protected]

Il Centro Territoriale di Psicogeriatria è inquadrato nel Modulo Dipartimentale di Salute Mentale Messina Nord dell’ASP. Opera dal 2017 nei locali di Via Sant’Elia con un’equipe multidisciplinare, con interventi ambulatoriali e domiciliari, promuovendo un approccio integrato alla salute mentale delle persone anziane ed al benessere psichico di utenti e familiari.

Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare il CTP all’indirizzo e-mail : [email protected]

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it