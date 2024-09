Tragedia ad Alcara Li Fusi: fuoristrada precipita in una vallata, muore un giovane di San Marco d’Alunzio

Un terribile incidente ha scosso la comunità di San Marco d’Alunzio e l’intera zona dei Nebrodi questa notte, quando un fuoristrada è precipitato in una vallata nella zona del Borgo rurale Stella, ad Alcara Li Fusi. Il bilancio dell’incidente è tragico: uno dei due giovani a bordo ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito.

La tragedia è avvenuta nelle prime ore del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato precipitando nella vallata. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, supportati anche da un elicottero, e i Carabinieri della stazione locale. Nonostante i tentativi di salvataggio, uno dei due giovani, originario di San Marco d’Alunzio, è stato dichiarato morto sul posto.

L’altro ragazzo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, dove versa in condizioni critiche.

L’intera comunità di San Marco d’Alunzio è sotto shock, colpita dalla perdita di un giovane concittadino. I Carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato alla tragedia.

