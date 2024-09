Crisi idrica a Messina: scontro aperto tra Comune e Regione, la sen. Musolino su Amam “gestione oscura e improvvista”

La gestione dell’acqua a Messina continua a generare polemiche tra il Comune e la Regione Sicilia. Il recente scambio di accuse tra la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, e il sindaco Federico Basile ha nuovamente evidenziato i problemi che affliggono la città. Al centro del dibattito, una nota del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che ha respinto la richiesta del Comune di ridurre la portata idrica del sistema Bufardo-Torrerosso per uso irriguo a favore dell’uso idropotabile.

La senatrice Musolino ha duramente criticato l’Amministrazione comunale, sottolineando come i dati forniti dall’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina) dimostrino che il fabbisogno idrico della città viene ampiamente coperto. Secondo la nota, a giugno 2024 Messina riceveva 1.010,33 litri/secondo, ben oltre i 980 litri/secondo previsti dal piano d’ambito per la media annuale. Musolino ha quindi denunciato una gestione “oscura e improvvisata” delle risorse idriche da parte del Comune, chiedendo la creazione di una commissione d’inchiesta e le dimissioni dei vertici dell’AMAM.

Immediata la replica del sindaco Basile, che ha accusato la Regione di voler scaricare le responsabilità sui Comuni, definendo la risposta del Dipartimento una presa di posizione politica contro Messina. Basile ha inoltre evidenziato come la crisi idrica derivi dalle perdite della rete idrica, che superano il 50%, e ha promesso che l’Amministrazione continuerà a cercare soluzioni anche senza l’aiuto delle istituzioni regionali.

Intanto durante l’ultimo consiglio comunale dedicato alla emergenza idrica è emerso come le segnalazioni attualmente prese in carico dall’AMAM non vengono gestite con la stessa rapidità e precisione di quando erano sotto la supervisione del COC, che è stato messo in funzione tardivamente e chiuso in anticipo per definnire finita una emergenza ancora in corso.

Tuttavia, il sindaco Federico Basile ha invitato a non strumentalizzare la questione: “Criticate pure l’amministrazione, ma non usate la situazione a fini politici. L’attenzione da parte di questa amministrazione e dell’azienda è stata e resta massima per fornire risposte alle aree della città in difficoltà. Abbiamo mobilitato uomini, mezzi e risorse e continueremo a farlo, perché, come abbiamo sempre detto, anche un solo cittadino senza acqua è una priorità per questa amministrazione”.

