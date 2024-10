Manutenzione del verde per gli asili comunali: affidamento diretto alla SO.GE.MAN., una realtà “multitasking” (dalle pulizie ai pasti per la Messina Social City)

La Messina Social City, attraverso la determinazione n. 192 del 19 settembre 2024, ha disposto l’affidamento diretto del servizio di manutenzione delle aree verdi degli asili comunali San Licandro, S.M.F. Giannetto e Vittorio Lupetto, gestiti dalla stessa azienda speciale del Comune di Messina. L’incarico, del valore di 9.862,00 euro oltre IVA, è stato conferito alla SO.GE.MAN. s.r.l., già nota per altri servizi prestati per conto del Comune e finiti, come nel caso del “cenone di Natale” sulle prime pagine dei giornali.

Ciò che infatti desta curiosità è che la SO.GE.MAN. che si occuperà adesso della cura del verde, è la stessa che forniva pasti per la struttura per i senzatetto “Fratelli Tutti” e per gli alloggi di transito, gestiti sempre dal Comune di Messina per tramite della Messina Social City. Quindi, si tratta di una ditta dalle capacità decisamente “multitasking”, capace di spaziare dalla fornitura di pasti per emergenze sociali alla manutenzione delle aree verdi scolastiche.

La ditta ha risposto a una trattativa diretta con offerta congrua rispetto ai prezzi di mercato, secondo quanto riportato nella documentazione ufficiale. Tuttavia, questa versatilità della SO.GE.MAN. solleva interrogativi su come un’azienda possa gestire con efficacia settori così diversi tra loro, dalla ristorazione alla manutenzione del verde, risultando al contempo una ditta di pulizie (https://www.guidapulizie.it/aziende/sogeman-srl)

Con un importo complessivo di 12.031,64 euro, IVA inclusa, l’amministrazione comunale ha ritenuto adeguato procedere con questa modalità di affidamento diretto, sottolineando l’urgenza di mantenere efficienti e sicure le aree verdi frequentate dai più piccoli.

La questione rimane se sia opportuno che una ditta con competenze apparentemente così distanti continui a ricevere incarichi di varia natura da parte dell’amministrazione pubblica, in un contesto in cui la specializzazione dovrebbe garantire una qualità più elevata dei servizi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it