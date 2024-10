Il Messina Table Soccer pronto per il girone di andata della Serie B: tra nuovi acquisti e sfide impegnative

Questo weekend, il Messina Table Soccer torna alla ribalta nella sede federale Fisct di Colleferro per affrontare il girone di andata della Serie B, dopo aver conquistato la salvezza ai play-out lo scorso 14 aprile. Il palazzetto Alfredo Romboli della cittadina romana ospiterà le gare di Serie A, B e C, per un totale di 48 squadre partecipanti.

In Serie B, le squadre lotteranno per ottenere tre promozioni e cercare di evitare le tre retrocessioni previste. Dopo il girone di ritorno, che si terrà nell’aprile del 2025, le prime due classificate saranno promosse direttamente, mentre la vincente del play-off tra la terza e la quarta avrà l’ultimo posto disponibile per salire in Serie A. Le ultime due classificate retrocederanno automaticamente, mentre la perdente del playout tra la nona e la decima scenderà di categoria.

Il Messina, rinnovato e rinforzato, presenta quest’anno due nuovi acquisti di livello internazionale: Elliott Bellefontaine, nazionale inglese, e Mario Camilleri, campione del mondo nella categoria Veteran. A completare il sestetto giallorosso ci sono i giovani talenti Alessandro e Riccardo Natoli, con quest’ultimo reduce dalla vittoria del titolo mondiale a squadre Under 20, insieme ad Armando Giuffrè e l’esperto Rosario Ifrigerio.

Il girone di andata si preannuncia intenso e pieno di sfide difficili per il Messina, che affronterà squadre di alto livello. Tra i primi avversari spiccano Bagheria, retrocessa dalla Serie A, e Perugia, un’altra ex squadra della massima serie. Il derby contro il Catania alla quarta giornata aggiungerà ulteriore carica alla competizione. Il Messina chiuderà il sabato con la neo-promossa Sessana, mentre domenica affronterà avversari temibili come Sombrero San Miniato, Subbito Gol Ferrara e Ascoli, anch’essa retrocessa dalla Serie A.

Le aspettative per il Messina sono alte, con la speranza di puntare alle posizioni di vertice e conquistare una promozione in Serie A, ma con la consapevolezza che ogni gara sarà una battaglia contro avversari di grande valore.

