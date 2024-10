UniMeGames 2024: al via la terza edizione dei giochi interdipartimentali dell’Università di Messina

Si è svolta ieri presso la Cittadella sportiva universitaria, la Cerimonia inaugurale della terza edizione degli UniMeGames, la manifestazione sportiva interdipartimentale organizzata dall’Università di Messina in collaborazione con l’Incubatore di Idee “Crescendo”. L’evento, che durerà fino al 6 ottobre, promuove la competizione sportiva e l’inclusione tra studenti e personale dell’Ateneo.

L’inaugurazione è stata segnata da una sfilata in stile olimpico, in cui le 95 squadre rappresentanti i 12 dipartimenti universitari hanno dato il via ufficiale ai giochi. Oltre agli studenti, per la prima volta, parteciperanno anche docenti e personale tecnico-amministrativo. Le competizioni previste includono calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, nuoto e una gara podistica.

Oggi si terrà la prima UniMe Run, una gara podistica aperta a universitari e cittadini lungo un percorso di 5 km nella zona pedonale di viale San Martino, con partenza da piazza Cairoli.

Alla Cerimonia di apertura hanno preso la parola il Prorettore Vicario, prof. Giuseppe Giordano, e il Prorettore al Diritto allo Studio, prof. Antonino Germanà, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come elemento di coesione per tutta la comunità accademica. A loro si sono aggiunti rappresentanti della Federazione Italiana Pallacanestro e dell’Incubatore di Idee “Crescendo”.

Al termine dell’evento, ci sarà la premiazione dei dipartimenti vincitori, con un premio speciale dedicato alla memoria del prof. Eugenio Guglielmino, ex Direttore del Dipartimento di Ingegneria.