Tragedia sulla statale 117: motociclista perde la vita dopo un volo dal viadotto a Reitano

La statale 117 è stata provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Reitano, in provincia di Messina, a seguito di un grave incidente stradale. Il sinistro, avvenuto al km 0,800, ha coinvolto un motociclista di 33 anni, che ha perso la vita dopo un tragico volo dal viadotto Colonna, tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra.

Il giovane stava percorrendo la SS 117 a bordo della sua moto Aprilia quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un SUV BMW che proveniva dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violentissimo, e il motociclista è precipitato dal ponte. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, compreso un elicottero del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. I Carabinieri della Compagnia di Mistretta stanno eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al fatale scontro. Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire il ripristino della normale circolazione il più presto possibile.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it