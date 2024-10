Un inizio rock per il Teatro Vittorio Emanuele: Diego Basso Plays Queen è pura energia

La nuova stagione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina è iniziata con il botto grazie a un evento che ha saputo unire la maestosità della musica sinfonica con l’energia travolgente del rock. L’apertura della stagione è stata affidata a un progetto ambizioso e innovativo: la tournée italiana di “Diego Basso Plays Queen”, uno spettacolo che ha conquistato il pubblico messinese con i grandi classici della celebre band britannica, rivisitati in chiave pop sinfonica dal maestro Diego Basso.

Non è stato un semplice tributo ai Queen, ma una vera e propria rivisitazione sinfonica dei loro brani più iconici. Il Maestro Basso, direttore d’orchestra di fama internazionale e docente presso la Art Voice Academy di Castelfranco Veneto, ha orchestrato una serata che ha messo in luce la versatilità e la profondità della musica dei Queen, riproponendola con arrangiamenti complessi e affascinanti. L’obiettivo? Trasportare l’auditorio in un viaggio musicale, dove le sfumature del rock si mescolano a quelle sinfoniche, creando un’esperienza immersiva e unica.

Operazione riuscita per il Teatro Vittorio Emanuele e per l’orchestra che ha dato prova della sua grande versatilità e talento, eseguendo impeccabilmente le note sinfoniche dei brani che hanno reso i Queen immortali.

Tra il pubblico Matteo Pappalardo, responsabile della sezione musica del teatro, il commissario straordinario Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio, la Prefetta Cosima Di Stani, e spettatori di ogni età, travolti dall’energia di questo evento straordinario, che ha saputo unire generazioni diverse nel nome della grande musica.

Sul palco, insieme al maestro Diego Basso, si sono esibiti artisti di livello internazionale: la prima voce solista Manolo Soldera e il chitarrista Stef Burns, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Alice Cooper, Michael Bolton e Vasco Rossi. La performance è stata un crescendo di emozioni, con il pubblico che, brano dopo brano, ha rivissuto la magia di canzoni intramontabili come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Radio Ga Ga, tutti arricchiti dalle sfumature orchestrali dirette con maestria da Basso.

Le due ore di concerto sono volate in un susseguirsi di momenti intensi, culminati in una standing ovation che ha decretato il successo della serata. Un inizio di stagione che lascia il segno e che promette di mantenere alto il livello degli eventi futuri al Teatro Vittorio Emanuele. (pal.ma.)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it