Palazzo Zanca: sindacati all’attacco, accuse di inadempienze e disorganizzazione dell’amministrazione

Le sigle sindacali CGIL FP, UIL FPL, CSA e SILPOL hanno emesso un comunicato congiunto in data 9 ottobre 2024, indirizzato al Sindaco di Messina, al Direttore Generale e al Segretario Generale, denunciando diverse criticità riguardanti la gestione del personale del Comune di Messina.

Il comunicato si apre facendo riferimento a una nota del Direttore Generale, datata 7 ottobre, che sollecitava i dirigenti del Comune a completare entro cinque giorni le procedure relative alle schede di valutazione della Performance 2023 del personale dipendente. Questo passaggio è essenziale per permettere la liquidazione della performance entro il mese di ottobre 2024, come concordato in precedenti incontri di contrattazione.

Tuttavia, i sindacati sottolineano la presenza di potenziali rischi legati ai tempi stretti e alla complessità delle procedure, che potrebbero mettere in pericolo il rispetto delle scadenze. Inoltre, evidenziano che durante l’incontro del 23 agosto 2024 erano stati presi altri impegni, tra cui la rideterminazione del fondo 2023, che risulta incompleto di circa 300.000 euro. Di questi, 100.000 euro dovrebbero essere destinati all’incremento della performance 2023, mentre i restanti 200.000 euro dovrebbero compensare somme prelevate per il pagamento di istituti contrattuali.

Un altro tema cruciale è l’utilizzo di 90.000 euro, già previsti per il personale della Polizia Municipale, che non hanno ancora trovato riscontro. Oltre a ciò, i sindacati chiedono l’avvio della selezione per i “Differenziali Stipendiali” e la realizzazione delle Progressioni Verticali.

Infine, il comunicato denuncia una serie di problematiche irrisolte legate a regolamenti fondamentali come quelli sugli incentivi del settore tributi, la performance, il lavoro agile, e i buoni pasto per la Polizia Municipale, chiedendo un intervento tempestivo e minacciando azioni di mobilitazione in assenza di risposte concrete.

