Rogo di Stromboli: rigettata la richiesta di patteggiamento per due imputati

Si è svolta ieri l’udienza preliminare riguardante l’incendio del 25 e 26 maggio 2022 che devastò un sesto del territorio dell’isola di Stromboli durante le riprese della fiction Rai Sempre al tuo fianco. Il Giudice dell’Udienza Preliminare, Giuseppe Sidoti, ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dai legali di Matteo Levi e Luca Palmentieri, noti professionisti nel campo degli effetti speciali, non ritenendo congrua la pena proposta rispetto alla gravità dell’incidente.

La richiesta avanzata prevedeva una condanna a un anno di reclusione, convertita in una multa di 91.250 euro, e una sanzione di 116.167 euro per la società “11 Marzo Film srl”. Tuttavia, il giudice ha giudicato inadeguata la riduzione della pena, considerando che l’incendio ha distrutto oltre 242 ettari di territorio e compromesso gravemente l’ecosistema dell’isola, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il danno ambientale, secondo le stime, supera i 10 milioni di euro, una cifra ben superiore agli 800.000 euro depositati per il risarcimento.

L’udienza si inserisce in un procedimento più ampio, che coinvolge anche altri imputati e un’altra società di effetti speciali, per i quali è stata fissata un’ulteriore udienza a novembre​

