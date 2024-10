Tragedia sull’A18: muore un giovane, quattro feriti nell’incidente

Un tragico incidente si è verificato ieri mattina sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, causando la morte del 19enne Matteo Urzì e il ferimento di quattro persone. La giovane vittima, originaria di Piedimonte Etneo, si trovava a bordo di un autocarro Fiat OM 40 insieme ai suoi genitori, Giovanni e Nella, quando il mezzo, carico di frutta e verdura, si è improvvisamente ribaltato. Il veicolo è stato successivamente colpito da un Fiat Doblò che viaggiava nella stessa direzione e non è riuscito a evitare l’impatto.

Matteo, che stava andando al mercato quindicinale di Santa Teresa di Riva insieme alla famiglia, non ha avuto scampo. I genitori sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Taormina e Messina, con il padre in condizioni stabili e la madre ferita gravemente a una gamba. Anche il conducente e il passeggero del Fiat Doblò sono stati soccorsi e ricoverati con lesioni non gravi.

L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti sull’A18, con il traffico deviato sulla corsia di emergenza fino alle 14. I rilievi della Polizia Stradale di Giardini Naxos sono ancora in corso, mentre la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro dei veicoli coinvolti e della salma di Matteo

