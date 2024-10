Ipab Collereale: chiesta ispezione per contratti irregolari

La Uil-FPL di Messina ha denunciato gravi irregolarità nella gestione dei contratti dei lavoratori dell’Ipab Collereale, richiedendo all’assessorato regionale della Famiglia e Politiche Sociali un’ispezione approfondita. La segnalazione arriva dopo la decisione dell’ente di interrompere il contratto con la cooperativa Medihospes, che fino al 30 settembre 2024 garantiva assistenza agli ospiti della struttura con personale ausiliario.

Secondo quanto riferito dalla UIL-FPL, la nuova gestione prevede che i lavoratori rimasti presso l’Ipab vengano trasferiti a una nuova società con contratti interinali, applicando il CCNL Colf e Badanti. Questa modifica comporterebbe una perdita economica di circa 300 euro al mese per i dipendenti. “Altro che principi di solidarietà”, denuncia Livio Andronico, segretario generale della UIL-FPL di Messina, criticando duramente le condizioni lavorative imposte.

La UIL-FPL ha quindi richiesto l’intervento dell’assessorato per avviare una indagine ispettiva e verificare anche la gestione patrimoniale dell’ente, in particolare riguardo a operazioni immobiliari che avrebbero dovuto riportare l’Ipab Collereale in una situazione di equilibrio finanziario.

