Lera Auerbach e Olga Kern aprono la Stagione Sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele

Domenica 20 ottobre, alle ore 19, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina darà il via alla sua Stagione Sinfonica con un concerto di grande rilievo. Sul podio dell’Orchestra del Vittorio Emanuele ci sarà la prestigiosa direttrice Lera Auerbach, mentre al pianoforte si esibirà la celebre solista Olga Kern, vincitrice del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Van Cliburn”. Il programma prevede due capolavori del repertorio sinfonico russo, che offriranno al pubblico una serata di intense emozioni musicali.

Nella prima parte del concerto, l’Orchestra eseguirà “Una notte sul monte Calvo”, la celebre Fantasia per orchestra di Modest Musorgskij, nella versione rielaborata da Rimskij-Korsakov. A seguire, la Kern interpreterà il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in do minore op. 18 di Sergej Rachmaninov, una delle opere più amate del compositore russo, che combina virtuosismo e profonda espressività.

Nella seconda parte, l’Orchestra del Teatro eseguirà la Sesta Sinfonia “Patetica” op. 74 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, eseguita per la prima volta a San Pietroburgo nel 1893, pochi giorni prima della morte dell’autore. Questa sinfonia, densa di pathos e intensità, è considerata una delle composizioni più significative del repertorio sinfonico.

L’evento si inserisce in una stagione ricca di appuntamenti curata dal direttore artistico della sezione Musica e Danza, il M° Matteo Pappalardo, e sostenuta dal sovrintendente avv. Gianfranco Scoglio e dal commissario straordinario dell’ente, dott. Orazio Miloro. Dopo il successo dell’omaggio ai Queen dello scorso 8 ottobre, il concerto di apertura della Stagione Sinfonica si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di musica classica.