Maltempo a Messina: strade impraticabili e numerosi interventi di soccorso

Il maltempo continua a imperversare su Messina e la provincia, causando gravi disagi soprattutto nella zona jonica e meridionale della città. Le piogge torrenziali hanno reso diverse strade impraticabili, in particolare ad Alì Terme e Furci, dove la situazione è particolarmente critica. I video della zona mostrano fiumi di fango che invadono le vie principali, rendendo difficili gli spostamenti e mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti.

I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per fronteggiare l’emergenza. Interventi cruciali si stanno concentrando nella zona sud di Messina, soprattutto a Galati Sant’Anna, Santa Lucia, Pezzolo e Zafferia. A Zafferia, una vettura è stata travolta da una frana di terriccio, richiedendo un intervento urgente per liberare il veicolo. Anche le cantine di diverse abitazioni sono state allagate, obbligando le squadre di soccorso a operazioni di drenaggio dell’acqua, mentre si lavora intensamente per liberare i sottopassi dalle acque.

In particolare, il sottopasso di Galati Sant’Anna, che conduce alla Statale, è completamente sommerso, lasciando diversi automobilisti bloccati e in attesa di soccorso. Altri interventi di rilievo sono stati effettuati per trarre in salvo una donna rimasta intrappolata con la propria auto nel sottopasso di Torregrotta, e due persone nel sottopasso di Giammoro.

La situazione resta critica, con nuovi temporali previsti nelle prossime ore. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e di evitare le aree più a rischio, in particolare le zone allagate e soggette a frane.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it