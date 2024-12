Jill Biden in visita a Gesso: un ritorno alle origini che unisce Italia e America

Gesso, il piccolo villaggio collinare di Messina, ha vissuto oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, un momento storico con la visita della First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden. Accompagnata dalla figlia Ashley, Jill Biden ha reso omaggio al paese che molti ritengono abbia dato i natali ai suoi bisnonni, Gaetano e Concetta Giacoppo, in un evento intriso di emozioni e simbolismo.

Tra bandierine americane, striscioni con scritte come “Welcome to Gesso” e “You will always have home here”, e un’intera comunità raccolta nella piazza principale del borgo, Jill Biden è stata accolta con calore. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha aperto la cerimonia con un discorso istituzionale sottolineando il forte legame culturale tra Gesso e gli Stati Uniti, legame che la visita della First Lady ha ulteriormente rafforzato.

Nel suo intervento, Jill Biden ha espresso gratitudine e commozione:

“È bellissimo, è incredibile, grazie per un benvenuto così caloroso. Non lo avrei mai immaginato. Come First Lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo-americana”.

Jill Biden ha ricordato con affetto i suoi bisnonni, che partirono da Gesso più di cento anni fa per inseguire il sogno americano:

“I miei bisnonni camminavano per queste strade, parlavano con i loro vicini, e guardavano le stelle. Poi lasciarono tutto con la speranza nei loro cuori. Non avrebbero mai immaginato che la loro bisnipote sarebbe tornata qui come First Lady”.

Particolarmente toccante è stata la sua visita alla chiesa del villaggio, dove ha potuto vedere la registrazione della nascita della bisnonna Concetta Giacoppa. Jill Biden ha aggiunto:

“Sono qui oggi perché le luci delle colline di Gesso risplendono in tutto il mondo e io sono qui, perché brillano dentro di me”.

Durante la cerimonia, la First Lady ha donato un agrifoglio americano tipico del Delaware al Comune di Messina, un simbolo di radici profonde e legami duraturi. La pianta sarà piantumata e curata a Gesso, rappresentando un ponte ideale tra le due sponde dell’Atlantico. Nel suo discorso, Jill Biden ha sottolineato l’importanza dei valori ereditati dai suoi bisnonni:

“I valori di lealtà, del duro lavoro e dello spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato con loro in America sono vivi ancora oggi. Io oggi qui sento il calore di casa”.

La giornata si è conclusa tra applausi e abbracci, con Jill Biden che ha ringraziato gli abitanti di Gesso per un’accoglienza memorabile. La sua visita rappresenta un capitolo speciale nella storia del villaggio, che ora splende ancora di più sotto i riflettori internazionali.

