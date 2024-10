Armando Hyerace eletto segretario del PD messinese: “adesso si lavora tutti, coralmente”

Nuovo corso del PD a Messina. Dopo un appassionante testa a testa, i risultati hanno visto 618 voti per Hyerace con 51 delegati nella futura assemblea, e 584 per Russo con 49 delegati. Dunque l’avvocato Armando Hyerace è il nuovo segretario provinciale. “Sono terminati i congressi, ed è stato un testa a testa che, alla fine, si chiude con una nostra vittoria. Essere comunità non è solo un nome per una mozione, ma il senso di ciò che il Partito Democratico rappresenta per chi ci crede. E un grazie va a tutti coloro i quali hanno partecipato attivamente alla costruzione di questo percorso”, così Nicola Alpino rappresentante della mozione Essere Comunità in supporto alla candidatura di Armando Hyerace a segretario provinciale del Partito Democratico messinese.

“Adesso si lavora: tutti. Coralmente. Con la voglia di riportare il nostro Pd ad essere la realtà sui territori alla quale abbiamo creduto sin dalla nostra prima tessera. Un partito di comunità. Conclusa l’assemblea provinciale e costituiti tutti gli organismi, bisognerà concentrarsi sull’attività politica nei territori ed avviare subito una fase programmatica e progettuale, che ci deve vedere fortemente impegnati nella caratterizzazione di un profilo politico-identitario del PD senza ambiguità di sorta, e nella costruzione di un campo progressista in grado di competere con il movimento di De Luca e le destre conservatrici e populiste che, a tutti i livelli di governo, tradiscono ogni promessa fatta in campagna elettorale. Personalmente, considero un partito innanzitutto una comunità, democratica e plurale, e quindi sono convinto che con Alessandro Russo e con chi lo ha sostenuto, sapremo dialogare sul presente e sul futuro di questa grande casa che è il Pd, che è e sarà sempre la nostra casa!” commenta Armando Hyerace.

A commentare l’elezione una nota di Domenico Siracusano, componente del Coordinamento Provinciale del PD Messina, e in procinto di essere nominato presidente dell’Assemblea dem. “La Provincia di Messina ha bisogno di un Partito Democratico radicato sul territorio, fortemente identitario, impegnato nella costruzione di una proposta di sviluppo, con la vittoria di Armando Hyerace e della mozione Essere Comunità ci sono tutte le premesse per avviare un lavoro di rigenerazione profonda e restituire una comunità militante. – ha scritto – Dopo il confronto congressuale è il tempo di ritrovare uno spirito unitario per far diventare il PD il baricentro di una coalizione alternativa alle destre e ai populismi a partire da Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. In questi momenti il primo pensiero alle compagne e ai compagne che hanno animato il dibattito dei circoli che ci chiedono responsabilità e determinazione, a cui va il ringraziamento più sentito nella consapevolezza che le militanti e i militanti sono la prima risorsa della nostra comunità.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it