Un viaggio per sostenere Mediterranea Saving Humans insieme a Barbara Cassioli: parte il progetto “SOGNO dunque SONO”

Mediterranea Saving Humans è un’associazione che con la nave Mare Jonio opera missioni di monitoraggio, ricerca e soccorso civile nel Mediterraneo centrale e che grazie alle persone associate e attiviste che ne fanno parte opera in Ucraina, in Palestina e lungo i confini di terra dell’Italia e d’Europa per difendere i diritti umani, restituire speranza e ricostruire un senso di umanità. Nata nel 2018 dall’indignazione per le tragiche perdite nel Mediterraneo e la politica dei porti chiusi, Mediterranea lancia oggi una nuova campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – in collaborazione con Barbara Cassioli, educatrice e assistente sociale, e con il sostegno di Banca Etica.

Nel 2019, Barbara ha intrapreso un coraggioso viaggio in autostop da Bologna a Lampedusa per sostenere Mediterranea, entrando in contatto con persone e storie che l’hanno profondamente ispirata. Ora Barbara torna in strada per riscrivere quelle esperienze e portare nuova luce sulle realtà incontrate durante il suo cammino. I fondi raccolti saranno destinati alle missioni di monitoraggio, ricerca e soccorso di Mediterranea, contribuendo a sostenere i loro interventi per la tutela dei diritti umani.

Il Sogno è l’essenza di questo progetto: è la forza che anima migliaia di persone, associazioni e gruppi nel lottare ogni giorno per un mondo più giusto, rispettoso dei diritti umani e sostenibile. È anche un bisogno, l’urgenza di chi, costretto a cercare un futuro migliore, prende la rotta del mare quando tutte le altre strade sono chiuse. Cinque anni dopo il suo viaggio da Bologna a Lampedusa, Barbara Cassioli riparte dall’Appennino Bolognese: incontrerà ancora una volta le persone e i progetti che l’hanno ispirata nel primo viaggio, raccogliendone le storie e continuando a sostenere Mediterranea Saving Humans, simbolo di resistenza e speranza.

Il viaggio torna a essere uno strumento di sostegno per Mediterranea. Questa volta, però, non si tratta di un’iniziativa individuale: Barbara non è più sola. Nel 2019, da sola, in cambio del vitto, alloggio e dei passaggi in autostop che riceveva, ha donato 1.500 euro. Oggi, come collettività, l’obiettivo è molto più ambizioso: moltiplicare quella cifra per dieci, raccogliendo 15.000 euro. La nave Mare Jonio deve continuare a solcare il Mediterraneo, là dove la sua presenza è indispensabile. Fino a quando le leggi migratorie non garantiranno il diritto di viaggiare in sicurezza e libertà per tutti, Mare Jonio sarà in prima linea per salvare vite umane e dare speranza.

https://www.produzionidalbasso.com/project/sogno-dunque-sono-un-viaggio-a-sostegno-di-mediterranea-saving-humans/