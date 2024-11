UICI: l’8 novembre si celebra la XIX GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA

Si svolgerà venerdì 8 novembre la XIX Giornata nazionale del cane guida, istituita dall’ Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disabilità visiva e riconoscere il valore di questi preziosi compagni di vita per l’autonomia e la mobilità.

A Messina, la sezione territoriale dell’Uici, insieme al Centro Regionale ‘Helen Keller’ e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Manzoni – Dina e Clarenza’ organizza una giornata di approfondimento sul tema, venerdì a partire dalle ore 10, presso la sede della scuola (in via Ghibellina 211).

Nel corso della mattinata, gli studenti dell’Istituto comprensivo illustreranno degli elaborati da loro realizzati per condividere riflessioni e spunti di analisi insieme ai relatori presenti.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile; dal dirigente scolastico, Michele Bonardelli; dal presidente dell’Uici di Messina Costantino Mollica; del presidente del Centro Regionale Helen Keller, Giuseppe Vitello.

Il direttore del Centro regionale Helen Keller, Fabrizio Zingale, spiegherà il valore la Giornata nazionale del cane guida e l’importante iniziativa promossa dai ragazzi che fanno parte del ‘Builders club’ dell’Istituto Comprensivo ‘Manzoni’ che hanno venduto dei grembiuli da loro realizzati e il ricavato devoluto per acquistare un cucciolo da addestrare.

Saranno presenti gli istruttori del Centro, insieme ad alcuni bellissimi esemplari di cani addestrati. Alle 11 si svolgerà una dimostrazione di cani guida in azione e, a seguire, gli alunni vivranno l’esperienza immersiva di partecipare a una ‘passeggiata guidata’ lungo tutto il perimetro esterno della scuola.

