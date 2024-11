Filarmonica Laudamo: Nerida Quartet il 10 novembre al Palacultura

Giovedi 10 Novembre alle ore 19:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si

terrà il concerto del Nerida Quartet dal titolo «From The Dark Land».

Fanno parte del celebre quartetto per archi Saskia Niehl (violino), Nevena Tochev

(violino), Grace Leehan (viola), Nadja Reich (violoncello), saranno altresi accompagnate

durante il concerto dalla voce recitante William Caruso.

Musiche di Shubert e Crumb.

“From the Dark Land”(Dalla Terra Oscura) fonde tradizione e modernità in

un’esperienza perturbante e immersiva che esplora il lato oscuro dell’umanità

attraverso la musica del celebre Quartetto per archi n. 14 “La morte e la fanciulla” di

Franz Schubert e la musica sperimentale di George Crumb “Black Angels: Thirteen

Images from the Dark Land” (Angeli neri: tredici immagini dalla Terra Oscura)

unitamente alla narrazione di testi “oscuri” da parte di un attore che interpreta antichi e

nuovi racconti ispirati al mistero. L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere il

pubblico dentro atmosfere misteriose e inquietanti, trascinarlo in un viaggio

affascinante dalle suggestioni profonde ed evocative, sapientemente costruite dalla

musica e dalla narrazione.

Il prossimo concerto della Filarmonica Laudamo sara’ domenica 17 novembre con il

concerto di Giulio Tampalini dal titolo “ Capricci a sei corde”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it