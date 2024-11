Libri, alla Feltrinelli la presentazione di “Parlami Madre” di Nuccio Anselmo

BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Nuccio Anselmo oggi è vice capocronista della Cronaca di Messina e redattore di cronaca giudiziaria del quotidiano siciliano-calabrese “Gazzetta del Sud”. Nel corso degli ultimi vent’anni si è occupato di tutti i più importanti fatti di cronaca nera e dei processi celebrati in Sicilia e a Messina. Ha seguito numerose inchieste e diversi maxiprocessi alle cosche mafiose della Sicilia, di Messina e della provincia peloritana, tra cui quelli sulla trattativa Stato-Mafia, su Cosa nostra barcellonese, per l’uccisione del giornalista Beppe Alfano, per l’omicidio della povera Graziella Campagna, trucidata da Cosa nostra, per l’omicidio del prof. Matteo Bottari a Messina. Ha raccontato per il suo giornale l’attività della Commissione Parlamentare Antimafia e centinaia di fatti di cronaca. Ha collaborato per diversi anni con il quotidiano “Il Messaggero” di Roma e con l’agenzia Ansa. Per il suo giornale scrive anche di archeologia e storia cittadina, e cura la pagina settimanale “Cultura e Spettacoli in Sicilia”. Ha scritto alcuni saggi riguardanti l’organizzazione mafiosa in Sicilia, l’ultimo in ordine di tempo è “La mafia dei pascoli” (Rubbettino Editore, 2019), sulle truffe agricole all’Unione Europea messe in atto dai clan mafiosi dei monti Nebrodi. E’ stato segretario regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.