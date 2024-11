L’Asp di Messina ha iniziato i lavori della nuova area chirurgica per 2 posti di terapia sub intensiva Covid all’ospedale di Lipari

L’Asp di Messina ha consegnato il cantiere e ha iniziato i lavori della nuova area chirurgica con annessi due posti di terapia semintensiva per emergenza covid presso l’ospedale di Lipari, per un importo complessivo di €. 913.677,28. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Lupò costruzioni srl, direttore ufficio tecnico Salvatore Trifiletti, direttori dei lavori ing. Giovanna Pellegrino – geom. Salvatore Ialacqua, Rup lng. Giancarlo Lazzari. Per una corretta esecuzione dei suddetti lavori, appare necessario attuare la riqualificazione del reparto, posto al piano primo ala nord della vecchia struttura ospedaliera, attraverso la realizzazione di nuovi impianti per i gas medicali, di climatizzazione e di trattamento aria, oltre alla realizzazione di nuovo impianto elettrico, nonché ad una rimodulazione degli spazi interni e alla creazione di nuovi servizi igienici sanitari a servizio delle degenze. I lavori riguardano solo le opere edili ed impiantistiche, mentre relativamente alle attrezzature ed agli arredi resta ferma la competenza in capo all’Uos servizio ingegneria clinica e all’Uoc provveditorato dell’Asp di Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it