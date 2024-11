Carla Grillo è la nuova Presidente dell’ATM

L’ Atm ha un nuovo consiglio di amministrazione. Come era stato previsto, ad essere nominata presidente è stata l’avvocata Carla Grillo; con lei i componenti del cda Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone. Il decreto è stato firmato dal sindaco di Messina, confermando l’indicazione arrivata da Cateno De Luca. Non confermato Salvatore Ingegneri, mentre l’uscente Campagna potrebbe tornare in “altra veste” all’Atm in qualità di consulente.

Il sindaco Basile ha ribadito il principio della sinergia tra l’organo esecutivo e gli organi delle Partecipate comunali al fine di ottimizzare sempre al meglio i servizi gestiti dalle stesse, rivolti alla cittadinanza. L’incontro è stato occasione per ringraziare il CdA presieduto da Giuseppe Campagna per il lavoro svolto nel corso di questi anni, nonché i due componenti, dal quale ne è conseguito il raggiungimento di risultati importanti e soddisfacenti nel trasporto pubblico locale e più in generale nello sviluppo della mobilità sostenibile in Città. Il Sindaco, nel porgere gli auguri di buon lavoro al nuovo CdA, ha sottolineato “il nuovo organo gestionale, cui la presidenza è passata all’ex componente Grillo, con i due nuovi componenti proseguirà nel segno della continuità a portare avanti il lavoro già avviato”.

