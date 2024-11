Ponte e rischio sismico: l’INGV si dichiara “estraneo a qualsivoglia relazione”

“Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in merito alla ‘Realizzazione di attività di studio e ricerca volte alla predisposizione di risposte alle Richieste di integrazione istruttorie e documentali VIA83 e VIA84 formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase)’, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra, un ”Accordo di Collaborazione scientifica ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”, il cui Allegato Tecnico specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell’Accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell’INGV, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Istituto sul loro contenuto e utilizzo. Pertanto, l’Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell’INGV, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall’Accordo”. Così in una nota l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. (Lcr/Adnkronos)

