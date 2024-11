L’Ateneo di Messina celebra Angela Bottari: una giornata dedicata ai diritti, alla libertà e all’impegno politico

l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato la prima sessione della Giornata di Studi per Angela Bottari, intitolata “Diritti, Libertà, Tutele, Impegno politico e Sociale”. L’evento, organizzato in occasione del primo anniversario della scomparsa dell’ex deputata messinese, ha visto una folta partecipazione di autorità accademiche, esponenti politici e rappresentanti della cultura.

A presiedere l’iniziativa è stata la Rettrice dell’Università di Messina, prof.ssa Giovanna Spatari, che ha voluto sottolineare il legame profondo tra Angela Bottari e l’Ateneo. “Il mio pensiero su Angela Bottari è assolutamente positivo, ma anche affettuoso. È stata una grandissima amica di questo Ateneo a cui ho voluto dedicare, unitamente al tributo per la prof.ssa Maria Antonella Cocchiara, l’elezione della prima donna Rettrice dell’Università di Messina.” La Rettrice ha ricordato con commozione l’instancabile impegno della Bottari sui temi sociali, menzionando il suo contributo nei Corsi su Donne, Politica e Istituzioni, nei seminari sulla violenza di genere e in altre iniziative che continuano ad avere effetti positivi.

Tra i relatori, Livia Turco, ex ministra e presidente della Fondazione Nilde Iotti, ha offerto un ritratto toccante e appassionato di Angela Bottari:“Angela era una persona speciale. La politica, per lei, era una sorgente di vita; metteva tutta sé stessa in ogni iniziativa. Con i suoi atti sapeva produrre gesti concreti che davano vita, risolvevano problemi e conducevano al varo di leggi. Tutto questo rappresentava per lei la politica più vera e sincera.”

All’incontro hanno partecipato anche Romana Bianchi, già deputata per quattro legislature, e numerosi accademici dell’Università di Messina, tra cui i professori Vittoria Calabrò, Giuseppe Bottaro, Antonio Baglio, Daniela Novarese, Luigi Chiara ed Enza Pelleriti, che hanno approfondito il ruolo della Bottari come promotrice di progetti educativi e sociali.

Le attività della giornata sono proseguite nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, con una sessione dedicata al tema “Tutele, Libertà, Diritti per tutti e tutte”, presieduta dalla stessa Livia Turco. Tra gli interventi di spicco si segnalano quelli di Mario Bolognari, Martina Castigliani, Francesco Lepore, Laura Giuffrida, Viola Ardone e del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, che ha concluso i lavori con una riflessione sulla centralità dei diritti nella democrazia contemporanea.

La Giornata di Studi si è rivelata un’occasione preziosa per celebrare la memoria di Angela Bottari e il suo impegno in favore dei valori di uguaglianza, libertà e giustizia sociale, ispirando nuove generazioni a proseguire il suo esempio di dedizione civile e politica.