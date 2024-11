“Giornate FAI per le scuole”: ecco gli appuntamenti tra il 18 al 23 novembre

Tornano le “Giornate FAI per le scuole”, un grande evento nazionale del FAI dedicato al mondo della scuola. Un’esperienza di educazione tra pari per scoprire il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Nei giorni tra lunedì 18 e sabato 23 novembre saranno aperti alcuni siti della provincia e della città di Messina, un percorso di visite scolastiche esclusive per godere delle bellezze del nostro territorio.

Tutto ciò sarà possibile grazie agli studenti ” Apprendisti Ciceroni ®” giovani appositamente preparati dai loro docenti che illustreranno la storia e l’importanza del bene da visitare, realizzando così un momento di conoscenza personale e collettiva.

Questo l’elenco delle aperture della Delegazione FAI di Messina:

Borgo di Capizzi – lunedì 18 / giovedì 21 dalle 09.30 alle 13.30 a cura dell’IC Capizzi – Cesarò (ME);

Chiesa di S. Giovanni di Malta – martedì 19 / mercoledì 20 / giovedì 21 dalle 9.00 alle 13.00 a cura dell’IC Pascoli – Crispi di Messina;

Fontana Orione – mercoledì 20 dalle 9.30 alle 12.30 a cura dell’IC Mazzini – Gallo di Messina;

Palazzo Arena o dello Zodiaco – mercoledì 20 dalle 9.30 alle 12.30 a cura dell’IC Mazzini – Gallo di Messina;

Chiesa Sant’Antonio Abate – giovedì 21 / venerdì 22 dalle 08.00 alle 11.00 a cura del Liceo Maurolico di Messina;

Chiesa S. Maria Incoronata Camaro Superiore – venerdì 22 dalle 09.00 alle 13.00 a cura dell’IC Gentiluomo – La Pira di Messina;

Borgo di Monforte S. Giorgio – venerdì 22 dalle 09.00 alle 12.30 a cura dell’IC Torregrotta (ME);

Chiesa della Calispera Contesse – venerdì 22 dalle 09.00 alle 13.00 a cura dell’IC Leopardi di Messina;

Castello di Spadafora – venerdì 22 dalle 09.30 alle 12.30 a cura del Liceo Scientifico Galilei – Spadafora(ME);

Palazzo Iemmolo Itala – venerdì 22 / sabato 23 09.00 alle 12.30 a cura dell’IC Alì Terme di Messina

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/i-luoghi-aperti?search=messina

