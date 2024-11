Alessandro Russo fa appello al Sindaco contro il parere sul Ponte

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Alessandro Russo, si è rivolto al sindaco Federico Basile con un accorato appello affinché venga impugnato l’esito della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) relative al progetto del Ponte sullo Stretto. Russo ha richiesto che il Comune presenti ricorso al TAR contro il parere favorevole, pur condizionato da prescrizioni, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase).

Secondo il consigliere, il parere rappresenta un grave rischio per il territorio messinese, sia in termini ambientali che economici, e occorre una risposta decisa per tutelare la comunità locale e l’integrità del paesaggio dello Stretto. L’iniziativa riflette la crescente preoccupazione tra gli amministratori locali per l’impatto di un’opera così complessa e controversa.

Russo ha sottolineato l’urgenza di un intervento da parte dell’amministrazione comunale per salvaguardare gli interessi della città e opporsi a decisioni che potrebbero avere conseguenze significative sulla qualità della vita e sull’ecosistema dello Stretto.

