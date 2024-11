Collegamenti marittimi alle Isole Eolie a singhiozzo, in tre isolate da 62 ore

Le Isole Eolie continuano a vivere le difficoltà di collegamento dovute al maltempo. Negli ultimi giorni, mareggiate hanno isolato Panarea, Stromboli e la frazione di Ginostra per oltre 62 ore, creando significativi problemi nell’approvvigionamento di beni di prima necessità. Solo due mezzi sono riusciti a rompere l’isolamento: una nave di Caronte&Tourist e un aliscafo di Liberty Lines, che hanno collegato Milazzo con alcune delle isole principali, tra cui Lipari e Salina​.

Un esempio positivo di resilienza è stato l’intervento della “Green Fleet”, una nave per il trasporto dei rifiuti, che ha trasferito sulla terraferma i rifiuti accumulati, evitando un blocco della raccolta a Lipari. Nel frattempo, a Lipari, si è proceduto alla messa in sicurezza del lungomare di San Gaetano, gravemente danneggiato dal mare. Sono in corso lavori per ripristinare la circolazione e programmare interventi strutturali​.

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha intensificato i contatti con la Protezione Civile per accelerare la realizzazione di opere di protezione costiera, già finanziate da tempo, ma bloccate per mancanza di valutazioni ambientali. La necessità di migliorare l’infrastruttura per garantire collegamenti stabili e sicuri è evidente, specialmente in periodi di condizioni meteo avverse che accentuano l’isolamento delle isole più piccole.

