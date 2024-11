Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, evento di Azzurro Donna a Palazzo Zanca

Si è svolto ieri, lunedì 25 novembre, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, un incontro organizzato da Azzurro Donna, il dipartimento femminile di Forza Italia, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, ha visto la partecipazione di esponenti politici e rappresentanti del mondo culturale e associativo, ed è stato arricchito dalla presenza dell’autrice Giusi Russo con il suo libro “Di Notte solo di Notte” (Rossini Editore).

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale Posto Occupato, simbolo delle donne vittime di violenza, sensibilizzando sull’urgenza di contrastare questa piaga sociale.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel promuovere il rispetto dei diritti delle donne e nel contrastare la violenza di genere.

Tra i partecipanti, i parlamentari regionali di Forza Italia Tommaso Calderone e Alessandro De Leo, che hanno sottolineato l’importanza di leggi e politiche efficaci per sostenere le vittime e prevenire la violenza.

Sono intervenuti inoltre Ester Isaja, coordinatrice di Azzurro Donna a Messina; Maria Antonietta Testone, coordinatrice regionale di Azzurro Donna; e Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la Città Metropolitana di Messina. I loro contributi hanno evidenziato la necessità di un lavoro congiunto tra istituzioni, associazioni e cittadini per costruire una società più sicura per le donne.

La sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e l’onorevole Bernadette Grasso hanno partecipato virtualmente: la prima attraverso un contributo video e la seconda con una nota. Entrambe hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa e hanno ribadito il ruolo cruciale delle istituzioni nazionali nella lotta contro la violenza di genere.

Cuore dell’incontro è stata la presentazione del libro di Giusi Russo, che affronta il delicato tema della violenza attraverso una narrazione intima e coinvolgente. L’autrice ha dialogato con i presenti, portando testimonianze e riflessioni sul coraggio e la resilienza delle donne vittime di abusi.

La giornata si è conclusa con un appello corale per non abbassare mai la guardia su un tema così rilevante, mantenendo vivo il ricordo di tutte le donne che hanno subito violenza e operando affinché ciò non accada più.