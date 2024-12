“Sepoltura dei Diritti”: la denuncia della Meter&Miles per il 3 dicembre

Domani, martedì 3 dicembre, l’associazione di volontariato Meter&Miles celebrerà simbolicamente la “Sepoltura dei Diritti” delle persone con disabilità.

L’evento si terrà alle ore 11.30 presso la sede Aenigma in via Croce Rossa 45 e rappresenterà una denuncia forte e diretta contro i gravi ritardi e i disagi che continuano a colpire le persone con disabilità e le loro famiglie.

La lista delle problematiche è lunga e dolorosamente nota: il diritto alla mobilità, l’accesso a cure e attività riabilitative, la lotta alle discriminazioni, le numerose barriere architettoniche e culturali. Nonostante le ripetute denunce e promesse di intervento, il silenzio delle istituzioni rimane assordante, aggravando una situazione che si trascina da decenni.

“Siamo abituati a ricevere come risposta un totale silenzio assenso,” denuncia Saro Visicaro, portavoce dell’associazione, ricordando come ogni 3 dicembre – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – si ripeta un copione fatto di indifferenza e promesse non mantenute.

Con questo gesto simbolico, la Meter&Miles intende portare ancora una volta sotto i riflettori la condizione di abbandono vissuta da tante persone con disabilità, affinché il loro grido di giustizia non resti inascoltato.

