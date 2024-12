Messina: verso il recupero delle Officine di Gazzi, Comune e Ferrovie dello Stato uniscono le forze

Il futuro dell’area delle ex Officine Grandi Riparazioni di Gazzi, un sito di ben 51.000 metri quadrati, potrebbe presto cambiare volto. Questa mattina, a Roma, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato il presidente di Ferrovie dello Stato, Dario Lo Bosco, per discutere del recupero di questa importante area urbana.

L’incontro, annunciato dallo stesso Basile sui suoi canali social, è stato definito un passo cruciale per avviare la firma di un protocollo che mira a restituire l’area di Gazzi alla città. “Questo dialogo è stato un passo fondamentale verso la realizzazione di progetti che mirano non solo a potenziare la connettività di Messina, ma anche a promuovere uno sviluppo urbano che risponda efficacemente alle esigenze dei cittadini,” ha dichiarato il sindaco.

L’area di Gazzi, storicamente legata alle attività ferroviarie, rappresenta un’opportunità unica per la città. La sua posizione strategica e le sue dimensioni la rendono un punto di partenza ideale per interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. L’obiettivo dichiarato è quello di renderla nuovamente fruibile alla comunità messinese, trasformandola in un luogo che possa ospitare nuove attività e infrastrutture al servizio della città.

All’incontro era presente anche Cateno De Luca, leader di “Sud Chiama Nord”.

Il sindaco Basile si è mostrato ottimista sui risultati di questo dialogo: “La collaborazione tra istituzioni è essenziale per garantire un futuro migliore alla nostra città e sono fiducioso che gli sforzi congiunti porteranno a risultati significativi per Messina.”

