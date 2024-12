Città Metropolitana: approvato il Rendiconto 2023 e nominato il nuovo direttore generale

Un bilancio positivo e una nuova guida amministrativa: sono queste le novità che emergono dall’assemblea dei sindaci della Città Metropolitana di Messina. Federico Basile, sindaco metropolitano, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del Rendiconto di gestione 2023, definendolo un risultato importante e un riflesso dell’impegno per una gestione trasparente ed efficiente.

Nel suo intervento, Basile ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto:”Questo documento rappresenta non solo il bilancio delle nostre attività economiche, ma anche un riflesso dell’impegno costante verso una gestione trasparente ed efficiente delle risorse. Grazie a una pianificazione oculata e a scelte strategiche mirate, siamo riusciti a garantire un equilibrio finanziario che ci permetterà di continuare a investire nel miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture”.

Il sindaco ha anche annunciato una serie di incontri, già a partire da gennaio, per rafforzare il dialogo con i Comuni e rispondere alle esigenze del territorio.

Giuseppe Campagna, nuovo direttore generale

L’assemblea è stata l’occasione per presentare il nuovo direttore generale della Città Metropolitana, Giuseppe Campagna, che assumerà ufficialmente l’incarico lunedì prossimo. Campagna, già alla guida di ATM, ha espresso entusiasmo per la nuova sfida, sottolineando la solidità finanziaria dell’ente come punto di forza per il suo lavoro: “È la prima volta che mi trovo a operare in un ente la cui situazione finanziaria non è disastrosa. Il merito va al lavoro portato avanti dal sindaco Basile e, prima di lui, da Cateno De Luca. Grazie a questa solidità, possiamo avviare un percorso concreto per far sì che la Città Metropolitana torni a essere un punto di riferimento per i Comuni della provincia e per i cittadini”.

Campagna ha annunciato l’intenzione di collaborare con i sindaci per stabilire priorità e affrontare le questioni aperte, garantendo risposte rapide senza sacrificare la qualità del lavoro.

Nell’assemblea anche l’ex sindaco metropolitano Cateno De Luca, che ha ricordato il lavoro svolto durante il suo mandato per evitare il default dell’ente e gettare le basi per un’amministrazione più solida: “Abbiamo combattuto per ottenere i fondi necessari ad evitare il default, affrontando sfide complesse. Successivamente, è stato fondamentale completare questo percorso, un compito che ha richiesto uno sforzo significativo da parte del sindaco Basile. Il ruolo della Città Metropolitana oggi va rafforzato, mantenendo una sinergia efficace tra la componente amministrativa e quella politica”.

Anche la segretaria generale Rossana Carrubba ha accolto Campagna, ribadendo l’importanza di un lavoro coordinato per il futuro dell’ente.

