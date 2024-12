Aggressione alla segretaria della Cisl FP Giovanna Bicchieri: “Atto vile e inaccettabile, si abbassino i toni”

La segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica, Giovanna Bicchieri, è stata aggredita ieri pomeriggio a margine di una riunione della delegazione trattante nei locali dell’Asp di Messina. A comunicarlo è il sindacato, che riferisce che la dirigente è stata trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e contusioni varie alla parete toracica, alla spalla sinistra e alle braccia con ematomi. La prognosi è di sette giorni.

«È stato un atto vile e vergognoso – affermano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, e il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi –. Siamo vicini alla nostra dirigente e riteniamo inaccettabile che un incontro sindacale si trasformi in far-west. Condanniamo pesantemente l’aggressione subita dalla segretaria generale della Cisl Fp di Messina, Giovanna Bicchieri. Incontri che devono servire per tutelare i lavoratori non possono scatenare violenza. È necessario stemperare un clima che rischia di diventare sempre più pesante se non si abbassano i toni e si evitano le provocazioni».

Le forze dell’ordine, intervenute nell’immediatezza, stanno lavorando per accertare le responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere coinvolti sindacalisti di altre sigle, ma questo aspetto resta da verificare.

La Cisl ha inoltre richiesto all’Asp di Messina di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli incontri sindacali. «Seguiamo la vicenda – concludono Alibrandi e Passanisi – e metteremo in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei nostri rappresentanti».

