Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha emesso tre D.A.SPO. nei confronti di altrettanti individui arrestati per reati di droga nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse. I soggetti, legati a gruppi ultras dell’A.C.R. Messina, sono stati ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, anche in ambito sportivo. Il divieto, valido un anno, impedisce loro l’accesso a manifestazioni sportive e aree correlate, per prevenire turbative e nuovi reati.

