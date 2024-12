Spacciava crack in casa: 51enne arrestato dai Carabinieri a Messina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 51enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di crack. L’uomo è stato sorpreso a cedere una dose di droga sul pianerottolo della sua abitazione. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un sistema di videosorveglianza per monitorare l’esterno, residui di cocaina e 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo l’obbligo di firma. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.