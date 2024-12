Inaugurata la nuova Sala Studio del Dipartimento di Giurisprudenza

Alla presenza della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Alessio Lo Giudice, della Rappresentante degli Studenti in seno al CdS Giurisprudenza Magistrale, dott.ssa Linda Cianci, e di diversi docenti dell’Ateneo, è stata inaugurata la nuova Sala Studio del Dipartimento.

di specializzazione per le Professioni legali già intitolata al giurista. Le Sale sono state finanziate con i fondi dedicati al Progetto “DI SEA GUAL” (Developing an International Strategy in the Euromediterranean Area on the Goods for an Updated Anthropic Loop) valso, a fine 2022, per l’ingresso del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” nella lista (stilata dal MUR) dei 15 Dipartimenti di Eccellenza per il quinquennio 2023/27. Contestualmente, è stata anche sancita l’apertura di una Sala Lettura per i docenti emeriti e in quiescenza. Inoltre, è stata risvelata la targa “Enzo Silvestri” adiacente all’Aula che ospita le attività della Scuoladi specializzazione per le Professioni legali già intitolata al giurista. Le Sale sono state finanziate con i fondi dedicati al Progetto “DI SEA GUAL”a fine 2022, per l’ingresso del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” nella lista (stilata dal MUR) dei 15 Dipartimenti di Eccellenza per il quinquennio 2023/27.

“Un Ateneo è grande – ha detto la Rettrice – se ha tanti studenti e li mette al centro incidendo sulla qualità della loro esperienza. Dal mio insediamento, ho intercettato il desiderio dei nostri giovani di sviluppare un sempre maggiore senso di appartenenza ed è con questo spirito che viviamo questa giornata e che ho scelto di consentire l’apertura della nuova Aula studio sino a sera, come già avviene per le nostre biblioteche. È bellissimo osservare il cortile e le sale piene di studenti, tutto ciò è sinonimo di una comunità attiva e vitale. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha e sta compiendo un grande lavoro sia per i ragazzi che per il recupero della memoria, componente fondamentale all’interno di una Università”.

“Per il nostro Dipartimento e per tutto l’Ateneo – ha aggiunto il prof. Lo Giudice – è un giorno molto importante. L’inaugurazione della Sala Studio, come anche l’apertura della Sala Lettura, è il culmine di un percorso importante compiuto grazie al costante supporto della Rettrice la quale, nel corso dell’ultima riunione degli organi collegiali ha deciso di estendere, a partire da gennaio, l’apertura della Sala Studio sino a sera per consentire ai nostri studenti di studiare e aggregarsi. Un grazie va anche all’ex Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, per aver avviato l’iter delle opere che abbiamo completato e possiamo ammirare oggi, e al Direttore generale, avv. Francesco Bonanno. Ulteriori sentiti ringraziamenti vanno agli Uffici preposti, al personale tecnico-amministrativo e, in particolare, all’avv. Simona Corvaja e al geom. Renato Mommo per aver profuso incessantemente il loro impegno finalizzato alla realizzazione dei lavori”.

“La Sala Studio – ha detto la Rappresentante degli studenti, dott.ssa Cianci – rappresenta un obiettivo raggiunto per tutti noi. Mi auguro che ben presto possa divenire un luogo entro cui accrescere il senso di appartenenza degli studenti e stimolare la raccolta di idee virtuose a beneficio della Comunità accademica”.

