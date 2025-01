Bagno di Capodanno a Mili Marina, ormai una tradizione

A Mili Marina si è rinnovata la tradizione col Bagno di inizio anno. Un evento popolare che si svolge ogni primo dell’anno presso la spiaggia di vicolo Scoppo. I goliardici bagnanti sfidano le acque fresche del mar Ionio: per molti, rappresenta un modo per “rinascere” simbolicamente con l’anno nuovo, affrontando una piccola prova di coraggio e rafforzando il senso di comunità. Questo rituale unisce coraggio, divertimento e un pizzico di follia, evolvendosi nel tempo in una celebrazione di buon auspicio per l’anno nuovo. L’acqua, da sempre simbolo di purificazione e rinascita, assume in questo contesto un significato particolare, lavando via il vecchio anno e aprendo le porte a nuove opportunità. Una tradizione oramai divenuta popolare per Mili Marina che celebra l’inizio dell’anno con una nota di allegria e sfida.

“Il bagno di inizio anno è molto più di un semplice tuffo in acqua fredda – racconta Giuseppe Girolamo, uno degli organizzatori – È una tradizione che unisce persone di diverse età e provenienze, celebrando l’inizio di un nuovo anno con coraggio, allegria e un pizzico di sana follia. Che tu decida di partecipare attivamente o semplicemente di assistere, questo evento rappresenta un’esperienza unica e memorabile”.

