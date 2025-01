Un petardo esplode in mano a un uomo: incidente nella notte di Capodanno a Bisconte

La notte di San Silvestro si è conclusa tragicamente per un uomo a Bisconte, Messina, rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un petardo. Trasportato d’urgenza al Policlinico, è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia plastica, dove i medici si stanno adoperando per salvargli la mano. L’incidente, avvenuto dopo l’una di notte, è il più grave segnalato nella provincia, ma non è un caso isolato nel panorama nazionale.

Bilancio nazionale: feriti in aumento

Secondo i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la notte di Capodanno ha registrato un aumento delle vittime dei botti: 309 feriti in tutta Italia, di cui 69 ricoverati, rispetto ai 274 feriti e 49 ricoveri dello scorso anno. Nonostante i divieti e le campagne di sensibilizzazione, il fenomeno sembra in crescita.

Controlli e sequestri a Messina

A Messina, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di controllo nelle ore precedenti i festeggiamenti. I carabinieri hanno sequestrato circa 40 kg di artifizi pirotecnici prodotti clandestinamente tra la città e la zona tirrenica, destinati alla vendita e all’utilizzo nella notte di San Silvestro. Durante l’operazione, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per la vendita o la detenzione di materiale esplosivo non conforme alle norme di sicurezza.

Gli artifizi sequestrati sono stati affidati a ditte autorizzate e successivamente distrutti dagli artificieri in condizioni di sicurezza.

Nonostante gli appelli delle autorità e le misure di prevenzione messe in campo, il Capodanno continua a essere segnato da incidenti evitabili.

