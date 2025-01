Malore a Salina, aliscafo sostituisce l’elisoccorso: salvata una donna grazie alla sinergia tra 118 e Guardia Costiera

Una donna di 65 anni ha accusato un malore sull’isola di Salina, nelle Eolie. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’elisoccorso non ha potuto intervenire. Grazie alla collaborazione tra il 118, la Guardia Costiera e la compagnia di navigazione Liberty Lines, la donna è stata trasferita d’urgenza in aliscafo all’ospedale di Lipari. L’aliscafo ha effettuato una corsa straordinaria per garantire il rapido trasferimento della paziente. La sinergia tra i servizi di emergenza e la compagnia di navigazione ha permesso di superare le difficoltà causate dal maltempo, assicurando alla donna le cure necessarie.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it