Sanità in Sicilia, Hyerace (PD): “Effetti disastrosi del governo Schifani, servono interventi immediati”

“Non serve cercare aggettivi per qualificare la gestione della sanità pubblica siciliana da parte del Governo Schifani: gli effetti sono sotto gli occhi di tutti; le conseguenze palesi per i cittadini che le subiscono sulla propria pelle”, così il segretario provinciale del Partito Democratico messinese, Armando Hyerace che annuncia l’ avvio di un percorso di ascolto e confronto sulla sanità locale a partire dal 10 gennaio, da parte del Pd.

“Si inizierà con una visita degli On. Calogero Leanza e Maria Stefania Marino, accompagnati dai membri della segreteria regionale Giacomo d’Arrigo e Antonella Russo, insieme ad altri dirigenti del partito”, prosegue Hyerace.

“La delegazione si recherà presso i Pronto Soccorso degli ospedali Papardo di Messina e di Sant’Agata di Militello per raccogliere le istanze del personale sanitario e delle persone che usufruiscono dei servizi. Un’opportunità di dialogo per approfondire le problematiche e le esigenze del settore sanitario locale.

La carenza di personale, la chiusura di ospedali e la continua e sistematica dequalificazione dei servizi stanno mettendo a rischio la salute dei cittadini. È una situazione che non possiamo più tollerare. Il PD di Messina, come in tutta la Sicilia, si schiera al fianco dei lavoratori della sanità e dei pazienti, chiedendo un cambio di rotta deciso e immediato. Le risorse devono essere investite per potenziare la rete ospedaliera, per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario e per garantire ai siciliani una sanità pubblica di qualità”, conclude il segretario provinciale democratico.

