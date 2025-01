Giornata Nazionale Antiracket, gli studenti di Sant’Agata Militello incontrano il Questore di Messina

L’Associazione “Sos Impresa-Rete per la Legalità”, Coordinamento Regionale Sicilia, in collaborazione con l’Acis Antiracket “Sant’Agata Militello – Nebrodi” organizzano per la mattina di martedì 14 gennaio 2025 con inizio previsto per le ore 10:30 presso il Castello “Gallego” di Sant’Agata di Militello, l’iniziativa denominata “Gli studenti incontrano il Questore”, dedicata all’incontro tra gli studenti degli istituti scolastici superiori santagatesi ed il Questore di Messina Dott. Annino Gargano. La manifestazione rientra nel programma della “Giornata Nazionale Antiracket” promossa dal movimento antiracket in ricordo di Libero Grassi.

